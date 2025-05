Garlasco, il giallo dietro la traccia "33": cosa dicevano gli investigatori nel 2020

Un mistero nel mistero, quello dell'impronta trovata vicina al corpo di Chiara Poggi e attribuita oggi ad Andrea Sempio, nuovo indagato e amico del fratello della vittima. A sollevare vari dubbi anche l'informativa del 7 luglio 2020 del Nucleo investigativo di Milano inviata alla Procura di Pavia in cui si parla della traccia numero "33" sulla scena del delitto di Garlasco. Su questa infatti si legge: "Ovviamente è logico-fattuale che l'impronta sulla parete delle scale appartenga all'assassino".

Secondo i militari che indagano su Sempio, su quella traccia "non venne fatta alcuna indagine biologica mirata ad accertare se quel contatto possa essere stato lasciato da una mano sporca di sangue (della vittima o di altri) o se fosse altra sostanza". Non solo, perché "fu eseguito il combur test", scrivono i carabinieri senza riferirne gli esiti. Stando alla relazione del Ris di Parma depositata nel processo ad Alberto Stasi il combur test su quella traccia "asportata dal muro grattando l'intonaco con un bisturi sterile" ha "fornito esito dubbio" e il test OBTI per l'identificazione del sangue umano "ha fornito esito negativo".