Roma, la ballerina di burlesque inchioda il colonnello: "Sapevano tutto, ecco le prove...". Trema la città

01 marzo 2022 a

a

a

Il colonnello Stefano Santoro, direttore del Circolo Ufficiali delle Forze Armate, è stato rimosso dall'incarico dopo le polemiche per uno spettacolo di burlesque andato in scena proprio nel circolo da lui diretto. C'è comunque qualche discrepanza nella scelta della rimozione, come se la colpa fosse solo del colonnello. "Le attività del Circolo sono vagliate e approvate dal Consiglio d’Amministrazione, presieduto dal ministro, che difatti firma personalmente il decreto di nomina del Direttore", fa sapere il sito sassate.it che ha svelato la notizia delle spettacolo di burlesque.

Non è neanche vero che l'esibizione di sabato 26 febbraio fosse unica, come annunciato dopo che la notizia era diventata pubblica. Holly' s Good, conosciuta anche come Daisy Ciotti, sul suo profilo instagram a corredo della locandina dell' evento di sabato 26 scrive: "Finalmente posso dirlo...per scaramanzia ho preferito aspettare. Il 26 febbraio ho portato in scena il primo di una serie di eventi per il Circolo Ufficiali Forze Armate d'Italia. Per tutto l'anno avrò la possibilità di portare in scena musica dal vivo, burlesque, danza, lirica e molto altro", si legge.

Video su questo argomento La Rodriguez battuta da Pamela Prati E chi perde resta in topless... / Video Valeria Pacileo

"Ho scoperto cosa è accaduto. E sono molto sorpresa. Tra l'altro erano presenti anche le mogli. Ho ricevuto molti applausi e complimenti anche da loro. Non c'era affatto il clima di cui sento parlare. E nel contratto che abbiamo firmato c'era l'obbligo di non divulgare le immagini della serata. Il contratto lo abbiamo firmato più di un mese fa dopo aver partecipato ad un bando. Sono previste quattro serate di cui solo una di burlesque. Trovo folle che nel 2022 veniamo additate come spogliarelliste. Tutti erano ben consapevoli di cosa venivano a vedere. Le dico di più: nessuno ci ha chiamato dal ministero o dal Circolo. Le altre serate restano ancora in calendario", annuncia a sorpresa la Ciotti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.