Reazione a catena, con le Terapiste finisce a insulti: "A lavorare"

Sono più forti dei Fuori scala , ma non dell'Ultima catena. "Le terapiste", le campionesse di Reazione a catena , quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno , superano gli sfidanti Giannnicola, Pasquale e Nicholas e approdano al gioco finale con in ballo ancora 137mila euro.

"Però pure stasera si adattavano perfettamente almeno due parole, Contenuta e Copiosa. Gli autori devono ancora lavorare parecchio sull'univocità della soluzione", scrive un appassionato. "Contenuta riferito ad acqua l'avevo inteso per esempio come 'la percentuale/quantità d'acqua contenuta nell'aria, nel corpo umano, negli alimenti' più che col senso usato dal conduttore. Ha più senso", "Acqua contenuta mi sembra.un po' forzata...", "Non si può sentire acqua 'contenuta'!", "E vabbè, acqua contenuta, qualsiasi cosa può essere contenuto", "È una stupidaggine l'acqua contenuta", "Catena 'ambigua'", "Ok dai, non volevate far vincere".