Liliana Resinovich, bomba su Visintin: "Forse copre qualcuno"

Claudio Sterpin ha lanciato un'accusa - neppure troppo velata - a Sebastiano Visintin. Le sue parole sull'omicidio di Liliana Resinovich sono piuttosto eloquenti: "Se l'ha uccisa lui? Io spero di no, però sa tutto quello che è successo". L'amico della donna uccisa a Trieste nel 2022 ha parlato in tribunale a Trieste durante l'incidente probatorio: "Uno solo non fa quel lavoro, lei è stata portata là. Già in due, di notte, è problematico". Ma non si sbilancia sul fatto che Visentin stia coprendo qualcuno: "Probabile, ma non sta a me dirlo. Le probabilità sono millanta e sono tutte valide. Spero che la Procura abbia un orientamento preciso. Ora mi aspetto quello che vi aspettate tutti: qualche novità e la verità, per forza". Lo stesso Visentin si è presentato a sorpresa fori dal tribunale in bicicletta. E si è rivolto proprio a Claudio Sterpin: "Rispetto per Lilly, chiedo solo questo".

Liliana Resinovich "l'hanno cercata tutti meno che uno", ha sottolineato Claudio Sterpin. "Lui se n'è fregato di andarla a cercare perché sapeva che non sarebbe tornata". Visintin "sa tutto quello che è successo, l'ho dichiarato più volte e lo dirò anche in punto di morte". Chi è stato a ucciderla? "Domanda da 100 miliardi, io posso avere sospetti ma niente di più".