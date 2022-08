Balocco, il retroscena: cosa è successo un attimo prima del fulmine

28 agosto 2022 a

Il dramma nel dramma. La morte di Alberto Balocco ha colpito tutta l'Italia. Morire oer colpa di un fulmine assassino lascia senza parole. Balocco e il suo amico Davide Vigo hanno trovato la morte in pochi istanti, sul colpo. Ma in questa terribile storia, come riporta IlCorriere, c'è un retroscena assurdo: i due, Balocco e Vigo, avrebbero cambiato strada all'ultimo momento. Il tutto per evitare di passare in mezzo ai boschi durante il temporale.

A quanto pare proprio quella decisione di cambiare strada potrebbe essere stata fatale. Balocco e Vigo sono morti folgorati sul Colle dell'Assietta, in provincia di Torino. In un primo momento avevano intenzione di tornare a Sauze d'Oulx passando con le bici elettriche sul sentiero dei Cannoni. In un primo momento si sono fermati a mangiare un boccone al rifugio Casa Assietta, a 2.500 metri d'altitudine. Poi dovevano ritornare a prendere l'auto che era parcheggiata nei pressi della seggiovia che porta a Sportinia. A questo punto entra in scena la tempesta. E così i due hanno scelto di andare per la pista sterrata che avevano percorso all'andata.

La scelta di cambiare percorso potrebbe essere stata decisiva e fatale. Adesso toccherà agli inquirenti ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto su quel maledetto percorso.