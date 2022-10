Zoom Torino, primo bioparco italiano e "tesoro" del turismo in Piemonte

23 ottobre 2022 a

a

a

Superando i 500mila visitatori, ZOOM Torino si appresta a chiudere la stagione, secondo le stime, come il 1° bioparco italiano e il 5° parco tematico nazionale per affluenza. Si affianca, quindi, a realtà prestigiose come il Museo Egizio e La Reggia di Venaria, arricchendo l’offerta turistica piemontese come meta sempre più ricercata dai viaggiatori. Nel periodo aprile/settembre sono stati oltre 40mila i visitatori che hanno pernottato: 17mila presso il glamping interno al bioparco (Lake Eyasi Resort) e 23mila presso le strutture alberghiere limitrofe al parco.

“E’ ancora presto per fare un bilancio conclusivo di questo 2022 – dichiara Umberto Maccario, Amministratore Delegato del Bioparco ZOOM Torino – ma questo risultato ci proietta verso una chiusura di stagione davvero eccezionale: se consideriamo che nel 2019, epoca pre-pandemica, registravamo circa 265.000 visite, oggi non possiamo che essere soddisfatti di aver già registrato una crescita di oltre +90%. Questo traguardo ci colloca tra le prime strutture turistico-educative del Nord Italia.”

Nato come piccola struttura zoologica indipendente, il bioparco in provincia di Torino, in poco più di 10 anni dalla sua fondazione, è cresciuto e si è evoluto, diventando una realtà riconosciuta a livello nazionale con un fatturato attuale di circa 15 milioni di euro e oltre 280 dipendenti, raggiunti durante la stagione estiva.