Confapi, Cristian Camisa eletto nuovo presidente: Casasco presidente emerito

Cristian Camisa è stato eletto all'unanimità nuovo presidente di Confapi dall'Assemblea generale svoltasi oggi a Roma. Piacentino, 48 anni, Camisa è presidente e amministratore delegato della T.T.A., azienda che opera nel settore meccanico. È stato presidente di ConfapiIndustria Piacenza e vicepresidente di Confapi nazionale. Camisa succede a Maurizio Casasco che si è dimesso dopo essere stato eletto alla Camera. "Sono onorato e felice - le prime parole del neopresidente Camisa - Farò tesoro della preziosa eredità di credibilità, efficienza e tenacia che il Presidente Casasco ci lascia. Sento, allo stesso tempo, una grande responsabilità nel rappresentare in un momento storico così difficile una parte così importante del nostro sistema produttivo, con più di 116mila aziende e un milione di lavoratori. Porteremo avanti con grande forza le istanze delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori, staremo loro vicini, saremo il megafono delle loro necessità. Anche a fronte delle criticità passate e attuali - continua Camisa - la Piccola e Media Industria Privata Italiana ha dimostrato ancora una volta flessibilità e resilienza e continua a lavorare con coraggio per la crescita del Paese. La priorità in questo momento è il caro energia perché ne va della sopravvivenza stessa delle aziende. Occorre immediatamente arrivare ai crediti di imposta per le industrie, fissando come parametro non il valore assoluto di spesa, ma quanto incide percentualmente sul fatturato dell'azienda, con premialità aggiuntive per chi non ricorrerà ad ammortizzatori sociali in modo da aiutare concretamente il maggior numero possibile di Pmi. Occorrerà poi rivedere il sistema dell'energy release sia in termini di tempistiche di adesione sia a livello di prezzo. Devono essere messi in atto anche gli interventi per arrivare a medio termine all'autosufficienza energetica". "Lascio una Confapi unita, rafforzata e ben patrimonializzata - sottolinea Maurizio Casasco che è stato eletto all'unanimità Presidente Emerito della Confederazione - È stato questo il mondo al quale mi sono dedicato e per il quale mi sono battuto negli ultimi dieci anni. Sono sicuro che Confapi saprà affrontare al meglio e con responsabilità le tante sfide che attendono il nostro sistema. Continuerò a essere l'anello di congiunzione tra l'economia reale, rappresentata dai nostri imprenditori, le Istituzioni e la politica".