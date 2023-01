Roma, l'ipotesi sull'incidente: "Auto ribaltata per eccesso di velocità"

27 gennaio 2023 a

È stato, probabilmente, l’eccesso di velocità a provocare l’incidente stradale a Fonte Nuova, vicino a Roma, nel quale sono morti 5 ragazzi. Si tratta di 3 giovani di 22 anni e due ragazze di 18 e 17 anni. Il sesto giovane, anche lui in auto, è stato salvato e trasportato all’ospedale Sant’Andrea. Secondo quanto apprende l’AGI, probabilmente alla guida c’era uno dei giovani ragazzi deceduti, perché l’auto è intestata alla madre. Sul posto i carabinieri della stazione di Mentana e i colleghi della Compagnia di Monterotondo. Ma chi sono i giovani deceduti? C’è Flavia Troisi: era suo il compleanno, per i 17 anni, a cui avevano partecipato gli altri giovani. Assieme a lei la coetanea Giulia Sclavo (deceduta poco dopo l’arrivo in ambulanza al Policlinico Umberto I).

Nella stessa auto, anche Alessio Guerrieri, 21 anni, nato a Tor Lupara e giovane calciatore. con lui giocavano a calcio anche Leonardo Chiapparelli, l’unico ferito, e Valerio Di Palo. Quest’ultimo faceva anche kick boxing. A guidare questa notte era lui: l’autovettura era intestata alla madre. Sul profilo Instagram anche una frase di mister Claudio Ranieri. "Voglio che giochiate per i vostri compagni. Siamo una piccola squadra, quindi dobbiamo lottare con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. Non mi interessa il nome dell’avversario tutto quello che voglio è che combattiate. Se saranno migliori di noi", scrive Guerrieri sul social. Ci sono anche foto di viaggi nei quali si vedono i giovani insieme, serate in compagnia. Guerrieri era cugino di Simone Ramazzotti, un’altra delle vittime nel sinistro stradale. I due sono cresciuti insieme. Diversi i messaggi scambiati sui social tra loro.