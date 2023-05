Ecoteppisti, il gesto choc: con le funi sulle auto, stavolta finisce malissimo

17 maggio 2023 a

a

a

Questa volta per gli eco-teppisti di Ultima Generazione finisce malissimo. Infatti i 14 attivisti che questa mattina si sono calati dal ponte in via delle Valli, a Roma, con delle funi sulla sede stradale della tangenziale e che l’hanno anche bloccata incatenandosi al guard-rail, sono stati tutti deferiti dal commissariato Vescovio per manifestazione non autorizzata, attentato alla sicurezza dei trasporti e blocco stradale. Per 4 di loro è stato adottato anche il provvedimento di foglio di via obbligatorio. Gli altri 9, essendo già destinatari di analogo provvedimento, sono stati denunciati anche per inottemperanza allo stesso.

Il Questore di Roma, dal dicembre 2021 ad oggi, sulla base delle istruttorie della Divisione Anticrimine, ha emesso 84 fogli di via obbligatori a carico degli attivisti che, a più riprese, hanno bloccato il traffico sul grande raccordo anulare, su diverse arterie principali cittadine ed anche nel comune di Fiumicino. Insomma arrivano misure più severe per fermare i gesti futili di questi "vandali" post-moderni che ormai quotidianamente rendono la vita difficile a migliaia di cittadini che si trovano in auto per andare o per tornare da lavoro. Negli ultimi mesi gli "attacchi" degli eco-teppisti si sono moltiplicati, dai monumenti imbrattati alle discese dai cavalcavia. Ora arriva il pugno di ferro della questura.