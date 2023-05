Alluvione, il sottosegretario Mazzi: "Aiuto concreto dalla Festa europea della musica"

18 maggio 2023 a

"Il Ministero della cultura era in procinto di lanciare un evento a giugno per celebrare, da Roma, la festa europea della musica. Ma il dramma dell’Emilia Romagna scuote profondamente tutta la comunità artistica, le immagini che arrivano colpiscono al cuore e commuovono” dichiara Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo.

“In queste ore sto freneticamente parlando con gli artisti e con i più importanti organizzatori del live per cambiare in corsa il progetto e realizzare un evento diverso che possa essere di conforto e di aiuto concreto per i nostri fratelli emiliani e romagnoli. Parlerò a breve con i nuovi vertici della Rai, l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi. Non è questo il momento di entrare nel dettaglio, la tragedia purtroppo ancora incombe, la gente soffre e le urgenze sono altre. In ogni caso, il mondo della cultura e della musica, solidale per natura, si sta organizzando per fare la sua parte”, conclude il sottosegretario Mazzi.