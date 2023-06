Impagnatiello, il video dell'orrore: chinato con la spugna a pulire il sangue

08 giugno 2023 a

Un frame di un video mostra l'atrocità con cui è stata uccisa Giulia Tramontano. Spuntano infatti su Telelombardia, in una clip che sarà mandata in onda nel programma "Iceberg", le immagini di Alessandro Impagnatiello mentre pulisce il sangue della povera Giulia dopo il delitto. Impagnatiello è chinato e con una spugna gialla le macchie del sangue presenti vicino ai box, alla fine di una rampa di scale. Il video risale al pomeriggio del 30 maggio, quando ancora si cerca Giulia Tramontano. E sono state proprio le macchie di sangue rinvenute con il luminol a incastrare il mostro di Senago. Intanto gli investigatori stanno cercando di capire quale possa essere stata l'esatta dinamica del delitto. Secondo le prime ricostruzioni, nell'attesa dell'autopsia che si terrà domani, la ragazza sarebbe stata colpita nel salotto.

Poi Impagnatiello avrebbe trascorso alcune ore in casa per decidere il da farsi con il cadavere fino alla scelta di spostarlo con un carrellino che avrebbe acquistato dopo l'omicidio. Come è noto il cadavere di Giulia è stato poi trovato non lontano dalla sua abitazione poco dietro ad alcuni box abbandonato mezzo carbonizzato tra le sterpaglie. Adesso gli investigatori stanno raccogliendo elementi per dimostrare l'aggravante della premeditazione. Un aggravante che il Gip ha escluso ma che potrebbe tornare al centro della scena dopo le ultime evidenze investigative come ad esempio le ricerche fatte da Impagnatiello prima del delitto.