Alessandro Impagnatiello-choc: in aula così. E davanti ai genitori di Giulia...

La sentenza è arrivata dopo due ore di camera di consiglio e al termine di un processo di secondo grado durato appena mezza giornata: Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo anche in appello. Confermata quindi la sentenza di primo grado come chiesto dalla sostituta procuratrice generale di Milano Maria Pia Gualtieri, che aveva detto: "Impagnatiello ha ucciso con premeditazione la donna che portava in grembo il suo bambino". La sua difesa, invece, puntava alle attenuanti per abbassare la condanna a 30 anni.

L'omicidio risale alla sera del 27 maggio 2023 nell'appartamento in cui la coppia viveva a Senago. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe ucciso con crudeltà non solo per il numero di ferite, 37 coltellate, ma anche per "la localizzazione dei colpi inferti, ad esempio i tre colpi al viso sono lesioni non mortali voluti per sfigurare la vittima, un elemento di crudeltà, di odio feroce verso questa povera donna e questo descrive il voler aggiungere sofferenze aggiuntive", aveva spiegato la procuratrice prima della sentenza.