Verona, 14enne travolto e ucciso da un'auto: orrore e mistero

È morto questa mattina in ospedale Chris Obenga Abon, il 14enne residente a San Vito di Negrar, nel Veronese, con la famiglia di origine Ghanese. Era arrivato in fin di vita all'ospedale ieri sera, intorno alla mezzanotte, dopo essere stato investito da un'auto sul ciglio della strada. L'incidente - come riportato dal Corriere della Sera - è avvenuto lungo la provinciale 12. L'auto, poi, sarebbe sparita nel nulla.

I soccorsi dei sanitari del 118 sono stati tempestivi, ma le condizioni della vittima sarebbero apparse gravi fin da subito. Di qui la decisione di trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso di Borgo Trento. Al momento gli agenti della stradale starebbero lavorando per ricostruire la dinamica del fatale incidente. Da capire anche come mai l'automobilista coinvolto nello scontro abbia deciso di non fermarsi, fuggendo. Continuano, intanto, le ricerche del pirata della strada.

Chris Obenga Abon, che avrebbe compiuto 14 anni a settembre, sognava di fare il calciatore in qualche grande squadra. Tant'è che era tesserato alla Figc e giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. La sua famiglia, composta da mamma, papà e due fratelli, è in Italia da circa 20 anni.