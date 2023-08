Tarquinia, ritrovata Benedetta: ecco dov'era e perché si era allontanata

09 agosto 2023 a

È stata ritrovata Benedetta, la ragazza romana di 12 anni scomparsa il 4 agosto scorso da una casa famiglia a Marina Velca, vicino a Tarquinia. La giovane si sarebbe presentata spontaneamente a una stazione dei carabinieri di Roma. E al momento sarebbero in atto le procedure di affidamento su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Questo quanto si apprende dalla questura di Viterbo. Dunque, si sarebbe trattato di un allontanamento volontario.

Il monitoraggio dei social avrebbe permesso agli inquirenti di risalire "alla rete di persone che hanno ospitato" la ragazzina in questi cinque giorni, prevalentemente nella zona sud-ovest della capitale. Lo ha reso noto la Polizia Postale e delle Comunicazioni spiegando che è intervenuta immediatamente su richiesta della Questura di Viterbo per lo sblocco del telefono utilizzato dalla 13enne.

"Gli specialisti della Polizia Postale hanno sin da subito attivato risorse e conoscenze in campo informatico, consentendo, di ricostruire in tempi record la rete di persone che hanno ospitato la minore scomparsa nei giorni passati - si legge in una nota - tale attività è stata resa possibile monitorando l’utilizzo dei social da parte della minore, che hanno consentito giorno per giorno la ricostruzione delle connessioni e quindi degli spostamenti, avvenuti principalmente in zona sud-ovest di Roma". Alla fine è stata la 13enne stessa a mettere fine alla sua "fuga" presentandosi alle forze dell’ordine. Pare che all'origine del suo allontanamento ci sia stata una lite con gli operatori del campo estivo in cui si trovava, i quali le avevano tolto il telefonino perché utilizzato senza permesso.