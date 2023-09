Monreale, sorelline violentate per 10 anni: chi finisce in manette

06 settembre 2023 a

Violenze sessuali in famiglia, con vittime due ragazzine minorenni. La terribile storia arriva dalla provincia di Palermo: i carabinieri della compagnia di Monreale nelle prime ore di questa mattina 6 settembre hanno eseguito il provvedimento del giudice per le indagini preliminari e hanno arrestato quattro persone con le accuse di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e lesioni personali "con l’aggravante - spiega una nota dei militari - di avere commesso il fatto in danno di discendenti, con abuso di autorità e nei confronti di minori di dieci anni". Gli arrestati sono tre uomini e una donna. Le vittime sono due sorelle, che hanno oggi 13 e 20 anni, e sono "strette parenti" degli indagati.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, - si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Palermo - ha fatto luce su "reiterati episodi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2023", "all’interno dello stesso nucleo familiare". La donna - secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini - è accusata di concorso nei reati contestati perché, pur essendo stata a conoscenza di quanto accadeva, avrebbe "tollerato e agevolato" gli abusi tentando di coprire gli altri tre indagati.