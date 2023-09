Salerno, ufficiali travolti dal tir sulla banchina del porto: un morto

14 settembre 2023 a

a

a

Ancora una tragedia sul posto di lavoro: è di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto sulla banchina del porto di Salerno. Un traino ralla che manovrava in retromarcia ha investito due ufficiali della compagnia di navigazione "Caronte & Tourist". Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, quando i soccorsi sono arrivati l'uomo era già morto. L'altro è stato invece trasportato nell'ospedale della città campana: il ferito è ricoverato in codice rosso.

La Capitaneria di porto conferma che l'incidente a bordo della 'Cartour/Delta' è stato causato dal malfunzionamento della ralla (il pezzo di acciaio che collega il rimorchio al conduttore) con la parte mobile che ha causato lo sganciamento del rimorchio e l'incidente. Sul luogo dell'incidente, tra i funzionari dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, sono presenti il presidente, Andrea Annunziata, e il responsabile della Security, Ugo Vestri. +

Dalle prime ricostruzioni, l'incidente dovrebbe essere avvenuto all'interno del garage della nave 'Cartour/Delta' al molo 26. Si tratta di un'imbarcazione del tipo Roll-on/roll-off progettata per il trasporto con modalità d'imbarco e sbarco di rotabili e veicoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 fa nella zona commerciale e movimentazione mezzi del porto di Salerno dove c'è anche il container per le auto e i mezzi pesanti. La nave appartiene alla flotta della Compagnia che si muove fra Salerno e Messina. Sul posto si attende il pm di turno per i primi rilievi. Inizialmente internamente al porto si era diffusa la notizia di due morti subito smentita.