Nino Frassica, il gatto sparito: indagata la moglie Barbara

Che fine ha fatto Hiro, il gatto di Nino Frassica? Il gatto è sparito a fine settembre dalla casa affittata dall’attore a Spoleto, durante le riprese della serie Rai Don Matteo. Di lui non si hanno più notizie, ma la vicenda assume contorni sempre più romanzeschi e adesso la procura di Spoleto ha aperto un fascicolo sulle polemiche nate con la famiglia Conti, vicina di casa di Frassica e della moglie Barbara Exignotis, accusata ingiustamente di detenere il gatto forzatamente. I Conti sono stati anche diffamati e minacciati dalla Exignotis e da sua figlia, Valentina Lubrano.

Queste le parole dell’avvocato Fabrizio Gentili, che assiste la famiglia Conti: “I miei assistiti non hanno mai visto Hiro né in casa loro né altrove. Hanno pure permesso un sopralluogo dei carabinieri forestali che non hanno trovato sue tracce. Eppure sono finite al centro di una tempesta di insulti, atti persecutori e il lancio di un sasso. Si è pure scatenato l’odio della Rete contro di loro. Oggi – spiega l’avvocato Gentili - presenterò una denuncia anche contro Nino Frassica perché una seconda famiglia spoletina si è sentita diffamata dall’accusa di avere Hiro in casa”. Già, perché la moglie Barbara risulta indagata per stalking nei confronti dei vicini di casa, che hanno sporto denuncia in primis contro di lei.

Barbara Exignotis, intanto, continua le ricerche: “Per riavere Hiro stiamo facendo di tutto ed è l’unica cosa che conta, oltre ad aver voluto adottare altri due gatti; degli aspetti legali si occuperà il mio avvocato”. Lo scorso 27 Ottobre, Nino Frassica aveva pubblicato un video su Instagram in cui lanciava accuse precise: “Domani partiamo per Roma. Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a €10.000. Grazie a tutti, attendiamo notizie”. Ma il gatto, ancora oggi, non si sa che fine abbia fatto.