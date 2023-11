Meteo, il ciclone del Mar di Norvegia ci rovina il weekend: sabato e domenica, le previsioni

23 novembre 2023 a

Che tempo farà questo weekend? La risposta nell'ultimo bollettino degli esperti di 3bMeteo. Mentre il Sud d'Italia continua ad essere colpito da rovesci e temporali intensi, nell'Europa settentrionale si verificano significativi cambiamenti. Un massiccio ciclone freddo si sviluppa nei pressi del Mar di Norvegia, direttamente collegato al vortice polare stratosferico. E quando arriverà nel Baltico, questo sistema in approfondimento aspirerà le correnti artiche verso l'Europa centrale e meridionale.

I modelli matematici confermano l'evoluzione di questa situazione nel nostro settore. Venerdì sera, l'aria artica inizierà a fluire nel Mediterraneo, stimolando la formazione di un nuovo vortice di bassa pressione sulle regioni meridionali, collegandosi alla depressione ancora attiva. Questa nuova ondata di maltempo colpirà soprattutto il Sud, ma l'arrivo dell'aria fredda causerà instabilità anche nel medio Adriatico e sull'Appennino centrale.

Il resto della Penisola, ad eccezione delle Alpi confinali, sarà risparmiato dai peggioramenti. Ciò che accomunerà l'intera Penisola sarà il significativo calo delle temperature, favorendo nevicate fino a quote collinari sull'Appennino, e venti che potrebbero essere particolarmente forti, talvolta persino tempestosi, soprattutto sabato.

Dunque, andiamo a vedere nel dettaglio, sempre accompagnati dagli esperti di 3bMeteo, quali sono le previsioni per sabato e domenica.

Sabato 25 novembre

Nord: Nevicate fino a quote basse sulle Alpi confinali, anche sotto i 300 metri. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro: Instabilità breve sulle Marche con qualche rovescio, qualche rovescio o temporale sull'Abruzzo in attenuazione dal

pomeriggio. Nevicate in Appennino fino a 600/700 metri. Poco nuvoloso sui settori tirrenici e in Umbria.

Sud: Instabilità o maltempo con rovesci e temporali localmente intensi, talvolta accompagnati da grandinate. Maggiori aperture in Sardegna e sulla Sicilia meridionale. Nevicate in Appennino fino a 700/1000 metri. Temperature in sensibile calo. Venti forti settentrionali con raffiche fino a 100 km/h. Mari agitati con mareggiate lungo le coste esposte.

Domenica 26 novembre

Nord: Ancora qualche fiocco sui confini alpini fino a quote basse ma in esaurimento. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro: Sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sull'Abruzzo associati a qualche fenomeno sporadico nevoso in Appennino fino a quote di bassa collina.

Sud: Instabilità sulle regioni adriatiche e a ridosso dell'Appennino versante orientale con rovesci intermittenti, talvolta anche a carattere grandinigeno e nevoso in Appennino e sul Gargano fino a quote di media o bassa collina (400/600 metri). Instabilità anche tra la Sicilia nord orientale e la bassa Calabria con piovaschi e qualche isolato temporale, localmente grandinigeno; neve dai 1000 metri. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in ulteriore diminuzione. Venti ancora forti settentrionali al mattino, poi gradualmente in attenuazione durante la giornata. Mari ancora agitati, tendenti a molto mossi. Insomma, un discreto "weekend di passione".