La Spezia, Rossella Cominotti trovata morta in hotel: fermato il marito

È stato fermato dalle forze dell'ordine il marito di Rossella Cominotti. La donna è stata trovata morta, con ferite d'arma da taglio, in un albergo a La Spezia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo si è allontanato con la sua auto, una C3 bianca. Il veicolo sarebbe stato avvistato nella mattina di venerdì 8 dicembre sulla via Aurelia. La coppia, originaria di Cremona: lei 53enne, lui 57 anni di nome Alfredo Zenucchi. Dei due non si avevano più notizie da due settimane. I coniugi sono i titolari dell'edicola in centro a Bonemerse, davanti al palazzo comunale del paese. Da tempo erano svaniti nel nulla, tra le voci più frequenti quella di una fuga volontaria per questioni economiche.

Un post su Facebook pubblicato dalla cugina della donna, proprio tre giorni, fa invitava chiunque avesse notizie della coppia a farsi avanti: "I telefoni - si legge nel post - non ricevono più chiamate e neanche whatsapp funziona. Siamo molto preoccupati. Aiutateci". Ora la scoperta del cadavere della donna.

La coppia, secondo le informazioni raccolte, sarebbe dovuta ripartire oggi. Sul posto dove è stata trovata Rossella i magistrati, i carabinieri di Borghetto Vara, del provinciale della Spezia, il 118 di Brugnato e la Croce Rossa di Sesta Godano. "Siamo sconvolti", dicono i titolari dell’albergo. Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere installate nelle vicinanze dell'albergo.