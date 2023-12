Faenza, scontro tra un Frecciarossa e un regionale: ci sono feriti

10 dicembre 2023 a

Scontro tra due treni nel Ravennate. Si tratta di un Frecciarossa e un regionale, che si sono scontrati lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza. Stando a quanto appreso finora, sarebbero 17 i feriti, pare tutti in maniera lieve. Sul posto i vigili del fuoco, giunti con squadre da Ravenna e da Forlì. "La circolazione è ancora sospesa tra Forlì e Faenza, in corso l'intervento dei Vigili del fuoco, in attesa dei tecnici e delle forze dell'ordine", ha fatto sapere il servizio Infomobilità sul sito trenitalia.com.

Uno dei due treni – a quanto sembra dalle prime ricostruzioni – era fermo a un segnale quando l’altro lo ha tamponato. In corso accertamenti.

Nello specifico, come riporta Repubblica, i treni fermi in questo momento sono: il treno Frecciarossa 8828 partito da Lecce alle 12.57, che sarebbe dovuto arrivare a Venezia Santa Lucia alle 22.09, fermo dalle 19.38 nei pressi di Forlì; il treno Frecciarossa 8823 da Milano a Pescara fermo dalle 20.10 a Faenza; il Frecciarossa 9810 da Pescara a Milano fermo dalle 20.14 a Rimini; l'intercity 614 da Lecce a Milano fermo dalle 20.07 a Cesena.