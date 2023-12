Strozza, tubo di ferro cade dal camion e sfonda un'auto: immagini impressionanti

15 dicembre 2023 a

Attimi di paura a Strozza, in Valle Imagna. Nella mattinata di venerdì 15 dicembre un camion che percorreva via Piave a causa di un problema meccanico ha perso il carico, un tubo di ferro. Quest'ultimo è finito su un’autovettura che procedeva nel senso di marcia opposto. Il palo, come si vede dalle agghiaccianti immagini, si è infilato nella Panda azzurra. Una vera e propria tragedia sfiorata, visto che la donna di 72 anni che si trovava alla guida ha fatto in tempo ad accorgersi e si è spostata di quanto bastava per salvarsi.

La signora, infatti, è stata colpita solo marginalmente. Il camionista, vista la scena, si è subito fermato lanciando l’allarme. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza. Nel mentre è stato richiesto anche l’invio di una squadra dei vigili del fuoco dal vicino distaccamento di Zogno.

La signora, in stato di choc per quanto accaduto, dopo essere stata soccorsa dal personale medico di Almè successivamente è stata trasportata in codice giallo al Policlinico Ponte San Pietro dove è stata sottoposta ad accertamenti. Stando alle prime ricostruzioni sembra che il grosso manufatto si sia staccato dal carico del camion a seguito di un problema tecnico. Al momento sono ancora in corsi gli accertamenti.