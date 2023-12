Avellino, "di chi è figlio Gesù": il presepe blasfemo del prete rosso

19 dicembre 2023 a

a

a

Ci mancava la polemica di Natale sul presepe. Come ogni anno c'è chi usa la nostra tradizione e il simbolo della cristianità per imporre nuove ideologie ma anche per dare voce a nuove proteste (spesso folli). E Pietro Senaldi racconta una storia che arriva dall'Avellinese, dove in un presepe sono spuntate due mamme. Fatto fuori dunque il povero San Giuseppe. Insomma il solito gesto per ribaltare le fondamenta della cristianità nel nome di una blasfemia orrenda.