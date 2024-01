Gratta e Vinci, un 2023 pazzesco: quanto hanno intascato gli italiani (e la regione più fortunata)

10 gennaio 2024 a

Il popolare gioco del Gratta e Vinci ha reso milionarie ben 65 persone nel 2023 per un totale di 168 milioni di euro. Vincite milionarie, come si legge nel rapporto dell'Agimeg (Agenzia giornalistica sul mercato del gioco), si sono registrate in 17 regioni. All’appello mancano Valle d’Aosta, Liguria e Friuli Venezia Giulia. La regione con più vincite, invece, è stata la Lombardia: basti pensare che finora ci sono stati 13 premi milionari. Al secondo posto c'è invece il Piemonte, con 8 neo milionari. A seguire il Lazio e l’Emilia Romagna con 7 vincite. Subito dopo in classifica ecco la Toscana, con 5 successi milionari; la Campania e la Puglia con 4; e il Veneto e il Trentino Alto Adige con 3 vincite record. Due, invece, le vincite milionarie in Abruzzo, Sicilia e Marche. Si fermano a una vincita, infine, Sardegna, Umbria, Basilicata, Calabria e Molise.

La Lombardia, tra l'altro, è prima non soltanto per il numero di vincite ma anche per gli importi vinti. Nella regione sono stati infatti riscossi premi per 33 milioni di euro. A seguire ci sono il Piemonte, con premi per 23 milioni di euro; il Lazio a quota 20 milioni; l’Emilia Romagna con 16 milioni; la Toscana con 13; la Puglia con 11 e la Campania con 10 milioni di euro. In fondo alla graduatoria l'Abruzzo con 7 milioni vinti; il Veneto e il Trentino Alto Adige a quota 6; la Basilicata e la Calabria a 5; le Marche e la Sicilia a 4; il Molise e l'Umbria a 2 e la Sardegna con una vincita da 1 milione di euro.