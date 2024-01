Caivano, bimba di 5 anni cade dal balcone di casa: la pista

11 gennaio 2024 a

Non c'è pace a Caivano, il quartiere "maledetto" alle porte di Napoli. Pochi minuti fa i carabinieri sono intervenuti in via Volta, dove una bambina di 5 anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo. Fortunatamente, la caduta sembrerebbe essere stata attutita dai fili per stendere la biancheria.

La piccola è stata trasportata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità: la vittima era infatti rimasta da sola in casa, anche se non è ancora chiaro per quanto tempo. Da primi accertamenti, comunque, gli inquirenti propenderebbero per un incidente. La bimba, nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri regolari.

Sul finire della scorsa estate sempre Caivano era stata teatro di una delle vicende di cronaca nera più sconvolgenti del 2023: due cuginette poco più che bambine erano state stuprate da un branco di giovanissimi in un'area abbandonata del Parco Verde, il cuore della criminalità del Comune. Quella storia drammatica aveva ancora una volta riacceso i riflettori sul degrado e l'assenza dello Stato nel quartiere, con la premier Giorgia Meloni che aveva deciso di recarsi in prima persona sul posto e far approvare al governo un decreto sicurezza ad hoc, aumentando il presidio delle forze dell'ordine. Il Viminale aveva poi predisposto una serie di blitz per smantellare l'enorme traffico di armi e droga.

Nel 2016 era stata la morte della piccola Fortuna Loffredo, anche lei caduta dal balcone di casa, a scoperchiare un agghiacciante giro di pedofilia e violenza sui minori mostrando agli occhi degli italiani il dramma di Caivano.