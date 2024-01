Prato, fa retromarcia: choc, uccide il padre

Roberto Tortora 18 gennaio 2024 a

Tragedia immane a Poggio a Caiano, piccolo paese in provincia di Prato: in via Melani un quarantunenne, Claudio Costantino, ha investito accidentalmente il padre Giuseppe mentre faceva retromarcia con il proprio furgone. L’uomo, 69 anni, è morto poco dopo all’ospedale Careggi di Firenze, trasportato lì in condizioni disperate dall’ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano. L’allarme, dopo il fatale incidente, è scattato alle ore 12:30, gli operatori del 118 sono subito intervenuti sul posto, insieme alla polizia municipale e ai Vigili del fuoco per dar supporto nel recupero del corpo dell’uomo, finito sotto al furgone. Via Melani, ovviamente, è stata subito chiusa al traffico.

Il figlio, colpevole della manovra, ha assistito in ambulanza il padre fino all’ospedale, ma, una volta appreso il decesso, è finito comprensibilmente sotto shock. E c’è tanta disperazione ora in una famiglia colta all’improvviso da un’immane tragedia. La Procura di Prato ha affidato le indagini alla Polizia municipale e ha predisposto il sequestro del furgone. Padre e figlio, entrambi originari di Prato, erano diretti ad una carrozzeria di Via Melani, “La Poggese”, a Poggio a Caiano per far vedere un veicolo Fiat Scudo. Sul posto, c’era un camion delle ditte confinanti che impediva di fare manovra per entrare nel portone d’ingresso. Il 67enne, allora, è sceso dal furgone per aiutare il figlio a far manovra e Claudio, nell’effettuarla a marcia indietro, non ha più visto il padre e lo ha travolto in pieno, seppur con una velocità definita generalmente “a passo d'uomo”.

L'urto, però, evidentemente ha fatto cadere male il padre, che è finito sotto al Fiat Scudo. “Quando ho sentito le urla sono corso fuori – racconta Simone Andreoli, titolare della carrozzeria – e l'uomo era a terra, sotto il furgone. Abbiamo chiamato subito i soccorsi. Un incidente assurdo...da restare senza parole”. Le dinamiche, in ogni caso, sono ancora in corso di ricostruzione da parte degli inquirenti.