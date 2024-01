Foggia, finge un malore e usa l'ambulanza come taxi

18 gennaio 2024 a

Ha chiamato il 118 simulando un malore per far arrivare l’ambulanza e farsi portare in ospedale. Ma poi, appena arrivata al pronto soccorso in codice giallo, è sparita. Dileguata. A usare il mezzo di soccorso come taxi è stata una donna di mezza età che vive in un paese della provincia di Foggia (Carapelle), che ha sostenuto di avere tosse da giorni: si è fatta portare da casa sua al Policlinico Riuniti - una ventina di km, un quarto d’ora di strada - , ma si è subito allontanata dal nosocomio senza farsi vedere. Rintracciata nei dintorni, poi, non ha fatto tanti giri di parole e ha candidamente ammesso la verità («Mi serviva un passaggio»), prima di sparire un’altra volta. Ora la donna è accusata di interruzione di pubblico servizio.