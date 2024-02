Protesta dei trattori, annullata la manifestazione a Roma: ecco perché

08 febbraio 2024 a

Gli agricoltori fanno marcia indietro e annullano la manifestazione a Roma. "Tutti i portavoce del Coordinamento Nazionale Riscatto Agricolo, Roberto Congia, Salvatore Fais, Andrea Papa e Maurizio Sanigagliesi, in riferimento alla manifestazione ipotizzata il 9 febbraio a Roma, comunicano che, a seguito delle valutazioni emerse ai presidi, si ritiene di non procedere con la manifestazione in programma", si legge nella nota degli organizzatori. Solo 10 trattori verranno portati in piazza San Giovanni in rappresentanza della protesta, che comunque va avanti.

Gli agricoltori hanno fatto sapere che "tutti i manifestanti con i loro mezzi agricoli resteranno a sensibilizzare l’opinione pubblica, rimanendo ai presidi, il tutto per non incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti i cittadini italiani che, già da molti giorni, stanno sostenendo e incitando la resistenza degli agricoltori". La protesta, insomma, non vuole esasperare gli inevitabili disagi che si sono creati in questi giorni, per via di blocchi stradali e rallentamenti dovuti alla presenza dei trattori su strade e autostrade.

Nella nota, infine, si legge: "Si resta in attesa di un incontro urgente con il Governo, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste On. Francesco Lollobrigida ed il Presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni, come da richiesta già avanzata tramite la Prefettura e la Questura di Roma. Diversamente nei prossimi giorni verranno valutate nuove ed importanti manifestazioni".