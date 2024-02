Agnelli-Elkann, la caduta degli Dei: con la faida sull'erdità la famiglia s'è persa il blasone

14 febbraio 2024 a

a

a

La caduta degli Dei. Si parla della famiglia Agnelli-Elkann, che con la faida in corso sull'eredità si è persa il blasone. Una vicenda curiosa. Si pensi infatti al fatto che gli Elkann, con i loro quotidiani, danno lezioni di morale e sostengono di voler proteggere gli interessi dell'Italia con le loro aziende. Eppure i soldi li fanno girare in luoghi ben lontani dai confini nazionali, così come rivelano le carte dell'inchiesta. I conti degli Agnelli infatti viaggiano dalle Isole Vergini al Liechtenstein, tanto che si indaga per truffa all'erario.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'approfondimento di Sandro Iacometti