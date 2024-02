Trani, due detenuti evadono dal carcere: ecco chi sono

17 febbraio 2024 a

Scavalcano il muro di cinta ed evadono dal carcere di Trani: due detenuti lo hanno fatto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 febbraio. Si tratterebbe di due cittadini migranti di circa 30 anni, accusati di reati contro il patrimonio e la persona. Al momento dell'evasione, i due si trovavano nell'area passeggio del reparto accoglienza. Lì hanno scavalcato il muro di cinta nella zona posteriore della struttura. Poi sono fuggiti a piedi nelle campagne che circondano l'istituto penitenziario.

L'allarme è partito subito dopo la loro fuga. E le ricerche da parte delle forze dell'ordine sono ancora in corso. Nelle ricerche, sia via terra che in via aerea, sono impegnate tutte le forze dell'ordine. La zona scandagliata dai militari si estenderebbe fino all'area Boccadoro, al confine con Barletta. L'ultima evasione dalla casa circondariale di Trani risale all'agosto 2021, quando a fuggire furono Daniele Arciuli e Giuseppe De Noya, che approfittarono dell'ora d'aria: il primo fu arrestato dopo due mesi, l'altro si costituì pochi giorni dopo, presentandosi negli uffici della Questura di Bari accompagnato dal suo difensore. All'epoca la Procura aprì subito un'inchiesta, diffondendo le foto segnaletiche dei due evasi in tutta Italia, anche se poi le ricerche si concentrarono soprattutto tra Bari e la Bat.