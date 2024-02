Bergamo, vuol prendere il bus al volo: finisce in tragedia

18 febbraio 2024 a

Tragedia a Bergamo. Un ragazzo di soli 19 anni è deceduto questa mattina a Bergamo. Il giovane è stato investito da un bus mentre tentava di prendere il mezzo "al volo". Di fatto dopo qualche metro di rincorsa, l'autista del bus non vedendo la sagoma del ragazzo lo avrebbe travolto. Il corpo del giovane è stato trascinato per parecchi metri prima che il mezzo si fermasse. Gli amici che si trovavano insieme al ragazzo al momento della tragedia hanno raccontato cosa sarebbe accaduto. I ragazzi si erano incontrati e volevano andare i direzione Borgo Palazzo, per questo motivo avevano deciso di aspettare il tram.

Ma, visto il ritardo, hanno notato all'orizzonte il bus dell’Atb, la linea 8 diretta a Gleno-Seriate, in partenza e hanno cercato di prenderlo al volo. In pochissimi secondi si è consumata una vera e propria tragedia. Uno dei ragazzi che si trovavano vicino alla vittima è rimasto ferito. Il conducente del bus è stato trasportato sotto choc in ospedale. Il personale del 118 arrivato subito sul posto ha tentato più volte di rianimare il ragazzo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Adesso gli inquirenti cercheranno di ricostruire passo passo la dinamica di questo terribile incidente. Ma dalle prime informazioni pare si tratti di una vera e propria fatalità.