A14, incidente mortale nel tunnel nelle Marche: traffico in tilt

04 aprile 2024 a

a

a

Incidente mortale sulla autostrada A14 e traffico in tilt sulla dorsale adriatica nelle Marche. Una persona ha perso la vita in uno schianto avvenuto in mattinata all'altezza di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, nella galleria Vinci, sulla A14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato. Rimasti coinvolti un pullman e un camion carico di sostanze alcoliche. E' stato necessario l'intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco, arrivate anche da Fermo e Macerata. I pompieri sono stati impegnati fin dalle 10 di questa mattina dopo lo scontro fra tre mezzi pesanti, fra i quali il pullman il cui conducente ha perso la vita. In salvo i dodici passeggeri a bordo.

"L'ennesimo grave incidente stradale di questa mattina, in una delle gallerie dell'A14, dimostra quanto questo pezzo di Marche abbia bisogno di infrastrutture. Da anni siamo ostaggio di lavori interminabili - accusa Fabirizo Luciani, presidente di Confindustria Fermo -. Non solo paghiamo un enorme prezzo economico, una persona oggi ha perso la vita, altre sono rimaste ferite".

"Tutto questo a fronte di promesse, progetti, accordi che non hanno mai trovato compimento in un piano strutturale vero - lamenta ancora Luciani -. E soprattutto finanziato. Non si può continuare così, in attesa della terza corsia, se mai si farà, quantomeno che venga ripristinata la normale circolazione su due carreggiate. Il cantiere aperto da anni è un insulto per un Paese che si dichiara moderno. Gli imprenditori stanno pagando altissimi costi economici che poi diventano sociali, perché se si fermano le imprese, se si sballano i conti, poi le ricadute sono su tutto il sistema socio-politico".

"Chiediamo alle istituzioni, dal presidente della Regione Francesco Acquaroli ai sindaci del territorio - prosegue il presidente di Confindustria Fermo - di agire, di farsi sentire, di alzare davvero la voce affinché le Marche diventino una priorità per l'Italia. Perché, come accaduto oggi, se si sblocca l'A14 tra le province di Fermo e Ascoli, si blocca tutto il basso Adriatico".