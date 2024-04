Bergamo, si ritrova due rapinatori in casa: 85enne spara e ne ferisce uno, finisce male

29 aprile 2024 a

Si ritrova due rapinatori in casa e spara con una pistola revolver calibro 38, colpendo uno dei due di striscio. È successo sabato 27 aprile a Bergamo, attorno alle 21.30. A subire la rapina un finanziere di 85 anni in pensione, con l'arma regolarmente detenuta. Mentre il ferito, come riporta il Corriere della Sera, è un 27enne di origini albanesi, senzatetto incensurato. Lo sparo, in ogni caso, non lo ha ferito gravemente: dopo una medicazione all'ospedale Papa Giovanni XXIII, è stato arrestato per rapina aggravata e trasferito in carcere.

La sequenza di eventi sarebbe stata piuttosto veloce: stando a una prima ricostruzione dei fatti, al momento della rapina l'85enne era in camera da letto a guardare la televisione, mentre la moglie si trovava su un altro piano. A quel punto, due uomini col volto coperto dal passamontagna sono entrati dalla portafinestra e, rivolgendosi all'uomo, hanno iniziato a chiedergli i soldi. Il finanziere in pensione aveva la pistola a portata di mano e quindi ha sparato. I due sono riusciti a scappare con 200 euro e alcuni documenti. Poi, fuori dalla casa, si sono divisi.

Il proprietario di casa ha chiamato la polizia. E nello stesso momento il ferito ha chiesto i soccorsi. Sul posto, quindi, sono arrivati sia la polizia che l'ambulanza, che ha soccorso il 26enne in codice giallo. Il complice, invece, che era riuscito a scappare, è stato rintracciato domenica mattina e fermato per rapina aggravata. Anche lui ha 26 anni ed è un senzatetto albanese. L'85enne, invece, sarà sentito in questura per capire se si possa parlare di legittima difesa.