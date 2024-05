Venezia, a 10 anni scatenano il caos in strada. Poi chiamano i carabinieri e si "godono" lo spettacolo

14 maggio 2024 a

Traffico impazzito in provincia di Venezia. Un gruppetto di bambini tra gli 8 e i 10 anni, per fare un gioco, ha spostato i cartelli stradali in un cantiere nella zona di Porta Nord, a San Donà di Piave (Venezia), dove da alcuni mesi si stanno realizzando degli importanti lavori di rifacimento della viabilità, mandando letteralmente in tilt la circolazione.

Non solo. Dopo aver tolto i jersey mobili e girato le indicazioni provvisorie, realizzando praticamente un nuovo percorso per gli automobilisti, i bambini hanno chiamato i carabinieri e si sono goduti la scena aspettando il loro arrivo. Come se fosse un programma in tv o un videogioco. Peccato però che fosse tutto vero.

Ma attenzione, perché il gruppetto poco prima di questa incursione era stato segnalati per un'altra pericolosissima trovata: Poco prima gli stessi bambini avrebbero infatti lanciato sassi verso il canale, mentre passavano persone, macchine e ciclisti.

Solo dopo si sarebbero poi spostati in via Canale Navigabile, per girare le barriere new jersey e la segnalazione stradale del cantiere presente, generando il caos totale e il panico negli automobilisti. Secondo quanto riporta il Gazzettino, i bambini di San Donà sono rimasti lì per vedere le macchine impazzite imboccare le strade sbagliate.