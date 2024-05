Genova, ragazza in gita violentata sulla nave da crociera da tre francesi

20 maggio 2024 a

a

a

Una gita scolastica che si preannunciava da sogno. Con i compagni di classe su una nave da crociera. E invece per una ragazzina romana si è trasformato in un vero e proprio incubo. Partita dal porto di Civitavecchia con le insegnati, ha conosciuto tre ragazzi francesi a bordo della nave. I giovani si erano imbarcati a Marsiglia e avevano proseguito il viaggio.

Avendo passato un po' di tempo insieme, la ragazza aveva deciso di seguire in camera uno di loro. Le telecamere di sorveglianza della nave hanno però mostrato com'è andata davvero la vicenda: subito dopo che i due erano entrati, erano arrivati anche gli amici di lui. La ragazza è rimasta lì per ore prima di poter uscire e trovare la forza di denunciare la violenza sessuale. Dopo aver parlato con le insegnanti, ancora sotto choc, ha raccontato della violenza al capitano della nave.

È così partita la procedura per sottoporre i tre francesi al fermo. Informata la polizia, la crociera è attraccata al porto di Genova dove sono intervenuti gli agenti. La videosorveglianza della nave hanno confermato il racconto della ragazza e anche gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato la violenza subita. Raccolte sufficienti prove, la pm Silvia Saracino ha dato il via libera agli arresti per i tre francesi.