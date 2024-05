Andria, aggredito dal suo pitbull in casa: ferite ovunque, come si è salvato

27 maggio 2024 a

Aggredito dal suo pitbull, un uomo di 43 anni di Andria, nel Barese, è riuscito a salvarsi fuggendo e rifugiandosi sul balcone. Il cane gli ha provocato delle ferite giudicate guaribili in 30 giorni. La vittima si trovava nel suo appartamento di via Caracciolo, vicino al centro città, quando il pitbull lo ha attaccato. Non è chiaro, però, cosa abbia scatenato questa reazione così aggressiva del cane, che prima si è lanciato sul padrone e poi ha iniziato a mordergli le braccia e altre parti del corpo. Per fortuna, nonostante il dolore delle lacerazioni, il 43enne è riuscito a mettersi al riparo raggiungendo il balcone, da dove poi ha chiesto aiuto.

A liberare l'uomo ci hanno pensato, poi, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto insieme al personale del 118. Il 43enne, calato dal balcone con una barella e l'aiuto di un mezzo dei pompieri, è stato portato in codice rosso prima al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria e poi è stato trasferito nel reparto di Chirurgia plastica del policlinico di Bari. Il cane, invece, è stato sedato dai veterinari della Asl Barletta Andria Trani e poi portato al canile sanitario di Andria, dove sarebbe in osservazione per profilassi antirabbica.