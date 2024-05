A1, inferno in carreggiata: maxi-incidente e Italia spezzata in due. Due morti, code di chilometri

29 maggio 2024 a

Inferno sulla Autostrada A1 e Italia spezzata in due. Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla Milano-Napoli tra Valdarno e Incisa Reggello, verso Firenze: il bilancio dello scontro, che ha coinvolto una autovettura e 3 camion, è al momento di due morti (un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni) e di un ferito, un uomo di 47 anni, che è stato portato all'ospedale Careggi a Firenze in codice rosso. Il traffico bloccato ha rallentato anche l'arrivo sul posto delle ambulanze.

È stata disposta la chiusura del tratto e al suo interno il traffico non è più bloccato e rimangono 5 km di coda, inoltre si sono formati 3 km di coda tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma.

In alternativa, per chi è in viaggio verso Firenze, si deve uscire a Valdarno, dove si sono formati 2 km di coda in aumento, prendere la SS69 S.Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno e rientrare ad Incisa Reggello. Ulteriore percorso alternativo consigliato: uscire a Valdichiana prendere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici. È quanto fa sapere Autostrade.