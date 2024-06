Lecce, sbranata dal cane corso del nipote: muore dopo 5 giorni di agonia

11 giugno 2024 a

Maria Petrucci, di 97 anni, di Alessano, in provincia di Lecce, che era ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita dal cane corso del nipote non ce l'ha fatta.

Dopo cinque giorni di agonia la nonna è deceduta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Tricase.

L’incidente si è verificato la mattina del 6 giugno scorso all’interno dell’abitazione della donna, alla periferia del paese.

L'anziana di 97 anni è stata attaccata e morsa al volto dal cane con cui era abituata a stare e a condividere il quotidiano che le si è avventato addosso per cause che sono ancora poco chiare. Le urla dell'anziana hanno attirato l'attenzione dei carabinieri, la cui caserma si trova proprio vicino alla sua abitazione. Quando sono arrivati hanno visto il nipote che tentava di allontanare l'animale con un bastone ma senza successo.

Così i militare, per fermare quella ferocia bestiale, hanno dovuto esplodere un colpo di pistola.

In casa al momento dell'aggressione c'erano appunto il nipote e la figlia, che vivevano con lei.

Il cane corso, rimasto gravemente ferito, ha quindi lasciato la presa ed è stato così possibile l’intervento dei soccorritori del 118. Il cane è stato poi preso in consegna dai veterinari della Asl di Lecce.