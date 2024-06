Belluno, l'anziana è in ritardo per la messa: investe con l'auto tre ciclisti

17 giugno 2024 a

Per poco non ci scappavano i morti. Ieri, domenica 16 giugno, un'anziana signora residente nel bellunese ha investito con la propria auto tre ciclisti che stavano gareggiando all'edizione numero 29 della Sportful Dolomiti Race, La donna, al volante della propria Peugeot, si è immessa nella direzione opposta a quella della corsa e in una semicurva ha investito tre corridori trasportati all'ospedale di Agordo nel Bellunese con fratture varie. Nessuno dei tre, un 46enne di Lucca, un 34enne di Rovereto e un 49enne irlandese sono in pericolo di vita.

Sul posto sono stati subito chiamati i soccorsi e i ciclisti infortunati sono stati trasferiti all'ospedale più vicino, il Papa Luciani di Agordo. La donna non ha rispettato divieti e inviti dei presenti a fermarsi, forzando l'alt imposto dalla direzione corsa che ha cercato anche di inseguirla. "Dovevo andare a messa ed ero in ritardo", avrebbe detto la donna alle forze dell'ordine sopraggiunte dopo l'incidente. "È un anno che lavoriamo a questo evento - hanno spiegato gli organizzatori - abbiamo avuto tantissimi colloqui con le forze dell'ordine, con le amministrazioni della zona. E abbiamo trovato da parte di tutti tanto interesse, tanta disponibilità. Quest'anno - hanno poi aggiunto - siamo tornati anche all'antico come percorso riproponendo le Dolomiti bellunesi in omaggio ai prossimi Giochi Olimpici di Cortina".

Gli organizzatori hanno poi insistito sul fatto che la donna si sia dichiarata irremovibile. "La signora è stata fermata più di una volta ma non ne voleva sapere, i volontari presenti hanno cercato in tutti i modi di fermarla, lei nonostante tutto ha continuato - hanno concluso-. Di fronte a certi comportamenti siamo inermi e molto arrabbiati. Ci domandiamo se l'anziana si renda davvero conto di cosa ha combinato e quali conseguenze ha provocato il suo comportamento. La motivazione? Ha detto che era in ritardo per la messa".