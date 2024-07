Gabriele Gottardi, la tragedia più terrificante: investito e ucciso dalla moto del padre

07 luglio 2024 a

Una tragica, terrificante, fatalità ha colpito la famiglia Gottardi di Grumello del Monte, provincia di Bergamo. Gabriele Gottardi, 34 anni, è morto dopo essere stato investito dalla motocicletta guidata dal padre Luciano, di 68 anni, lungo una strada austriaca. La famiglia e i loro amici erano in viaggio verso Garmisch, in Germania, per partecipare al raduno europeo delle BMW.

Il gruppo, partito da Grumello del Monte, aveva attraversato la Val Passiria in Alto Adige, entrando poi in Austria lungo la Ötztaler Bundesstrasse, la strada federale diretta in Germania.

L'incidente è avvenuto venerdì 5 luglio, all'uscita del paesino di Längenfeld. Secondo la ricostruzione della polizia tirolese, uno dei motociclisti del gruppo ha frenato bruscamente per entrare in una stazione di servizio. Gabriele, che lo seguiva, è caduto a terra. Il motociclista dietro di lui è riuscito a evitarlo, ma Luciano, con la visuale ostruita, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto, investendo il figlio e cadendo a sua volta. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare. Una sciagura difficile anche soltanto da immaginare.

Domani, lunedì 8 luglio, è prevista l'autopsia presso l'ospedale di Innsbruck e la salma dovrebbe rientrare a Grumello del Monte martedì. Questa tragica vicenda ha sconvolto la comunità locale e ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia Gottardi.