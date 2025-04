Matteo Salvini al congresso della Lega: "Una cosa sola"

"La Lega è il governo e lo vedrete con i messaggi di oggi e domani, sono una cosa sola": il segretario del Carroccio Matteo Salvini lo ha detto aprendo il congresso del partito a Firenze. Poi ha lanciato una stoccata ai leader di M5s e Pd: "Si mettano l'anima in pace Conte e Schlein. La Lega è garanzia che il governo avrà vita lunga ed è il collante del governo". Un passaggio anche sul tema dei dazi annunciati dal presidente americano Donald Trump: "Sicuramente dobbiamo tutelare i risparmi, il lavoro e i prodotti quindi contrattando con gli amici americani, nel nome della qualità, perché l'impresa italiana significa qualità superiore a tutti gli altri". E ancora: "Non possiamo competere con chi sfrutta i bambini in fabbrica, per fortuna. Noi competiamo sulla qualità del prodotto che non ha eguali. Quindi, la trattativa col governo americano ci dev'essere, sarà complicata, sarà complessa, sarà delicata, ma è meglio dialogare che guerreggiare".

Infine, ha chiosato: "Ora mi taccio, lascio spazio ai segretari regionali, ai capigruppo, ai ministri, ai governatori, a tutti i delegati che hanno chiesto di intervenire e io stasera chiuderò le porte della fortezza perché è mio piacere, non mio dovere, ascoltare le proposte e ascoltare l'idea di Lega e l'idea d'Italia che sarà. Il buon Dio ci ha dato un tempo eccezionale, sono sicuro che questo, a differenza di altri eventi, sarà un congresso positivo, costruttivo, che guarda al futuro. La Lega è nata per proteggere e per difendere, ovviamente da qua uscirà quella che è la nostra azione politica nei comuni, nelle province, nelle regioni, al governo, in Europa, per proteggere e difendere i confini, per proteggere e difendere i risparmi, la casa, il lavoro, le pensioni, il futuro dei nostri figli". Il programma di oggi, sabato 5 aprile, prevede infatti che a parlare siano i governatori leghisti. A seguire si voteranno le modifiche allo statuto, con un posto in più da vicesegretario. Spazio, infine, alle mozioni, una ventina in tutto, sui temi cari alla Lega: dall’autonomia all’immigrazione, dal nucleare alla giustizia.