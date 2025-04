Ballottaggi, perché è giusto eliminarli

Speriamo che il centrodestra non si arrenda facilmente. La nuova norma in tema di ballottaggi è sacrosanta per almeno dieci motivi e non serve dare l’idea di impaurirsi per le barricate e gli sfracelli minacciata dalla Schlein e dal resto dell’opposizione. Sembra un dogma: l’attuale formula – che prevede il 50 per cento dei voti per non andare al ballottaggio nelle amministrative – non si può toccare. E invece vedremo che si è cominciato a farlo, e lo voleva persino il Pd.

Ignazio La Russa, presidente del Senato, teme la levata di scudi dell’opposizione e invita il presidente della commissione di palazzo Madama che se ne sta occupando – la prima – a riflettere sull’ammissibilità dell’emendamento al decreto sulle elezioni. Questi, Balbonidi Fdi, farà sapere entro martedì che cosa avrà deciso. Schiamazzi su schiamazzi, ma le chiacchiere stanno a zero, da sinistra sono arrivate solo sciocchezze finora su un tema che davvero non dovrebbe nemmeno far discutere più di tanto il Parlamento.