Verissimo, Alice Campello se ne esce con questa frase: pioggia di critiche

Non passano inosservate le parole di Alice Campello. Anzi, indignano anche. Il web infatti non ha lasciato passare alcune dichiarazioni della moglie di Alvaro Morata a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 5 aprile su Canale 5, Campello ha parlato della crisi passata con il calciatore. "È stato terribile per entrambi. Adesso è ancora più bello, non diamo niente per scontato. Una litigata ora la gestiamo in maniera diversa; abbiamo lavorato molto su noi stessi. Abbiamo capito i nostri errori e ci siamo riscoperti".

"Sia tu che Alvaro avete avuto un po' di depressione. Anche tu, dopo la bambina (Bella, la figlia piccola, ndr) soprattutto.. eri stata molto male", ha domandato la conduttrice con l'ospite che subito ha replicato: "Sì, tutti e due abbiamo avuto la depressione. Le persone da fuori non possono capirlo; nella vita, soprattutto con quella che abbiamo noi, è facile entrare in depressione. Io dopo l’ultimo parto sono quasi morta, a me questa cosa ha cambiato. Non stavo bene. Ho lavorato tanto su me stessa, su tutte le sofferenze che avevo dentro".

Sul marito puntualizza: "Alvaro ha un lavoro molto complicato, c’è tanta pressione. Da fuori sembra tutto stupendo ma non lo è. Puoi essere il migliore al mondo per tre giorni e poi non essere considerato. Invece noi siamo come tutti: soffriamo, abbiamo la nostra sensibilità e fragilità". Ogni tanto ci penso quando giochiamo tutti insieme, dico: ‘Come abbiamo fatto io e Alvaro a creare tutto il casino?’ Ora siamo molto più maturi. Cosa sogno oggi? Di continuare a vedere la mia famiglia unita e di realizzarmi sempre come donna. Voglio continuare così ed essere serena; stare bene e che le persone che amo stiano bene".