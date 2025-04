Adriano Celentano, clamoroso Jovanotti: "Chi è davvero"

"Adriano Celentano, il mio preferito: ha l’istinto per lo spettacolo di un leone della savana": Lorenzo Jovanotti lo ha detto in un'intervista al Fatto Quotidiano parlando dei grandi della musica. Su Battiato, per esempio, ha detto: "Che meraviglia i suoi mondi lontanissimi"; su Morandi: "Maestro vero, anche per il rispetto per il pubblico".

Il cantante, poi, ha ribadito di non avere alcun interesse a parlare di politica: "Non mi scalda il cuore. Anche negli anni Novanta il mio era un interesse globalista: un’attrazione ingenua ed estetica. Credo che in politica sia tutta questione di energia. Sono inadeguato per l’analisi politica: mi mancano proprio gli strumenti". Sul suo grave incidente in bici, invece, ha detto che quella situazione lo ha cambiato "nella consapevolezza di possedere un corpo fragile. Credevo che malattie e infortuni riguardassero sempre gli altri, ma anche questo mi ha aiutato: ogni sconfitta ti insegna qualcosa".