Latina, condannato a 12 anni il prof di religione che abusava su minori

19 luglio 2024 a

a

a

È stato condannato a 12 anni di carcere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di cinque studenti minorenni di cui una minorenne affetta da problemi psicologici il professore di religione ed ex diacono Alessandro Frateschi.

Torture e abusi su pazienti con deficit mentali, 10 arresti: orrore nel centro della Croce Rossa

A deciderlo è stata il giudice del Tribunale di Latina, Laura Morselli che ha pronunciato stamane la sentenza. In aula, al termine dell’udienza, le vittime dell'uomo e i genitori si sono lasciati andare a un lungo abbraccio e sono scoppiati in lacrime. Il pubblico ministero Giorgia Orlando, aveva chiesto 9 anni e 4 mesi di reclusione. Frateschi resterà dunque in carcere. Lo scorso nove luglio era arrivata anche la condanna per un altro insegnate di religione di 35 anni per violenza su bambini di 4 e 5 anni. L'uomo dovrà scontare una pena di 6 anni e 8 mesi.