Padova, festeggiano la laurea? Anziano imbraccia il fucile, gli spara e si suicidia

20 luglio 2024 a

a

a

Si è tolto la vita gettandosi dal balcone della sua abitazione l'anziano signore di 75 anni che avrebbe sparato un colpo di fucile contro alcuni ragazzi che stavano semplicemente festeggiando una laurea su un terrazzo di una palazzina. È una storia che ha dell'incredibile quella avvenuta ieri sera, ma purtroppo è tutto vero.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati proprio due di loro, un 26 enne e un 22enne che vedendo sanguinare le loro braccia si sono resi conto di essere loro gli obiettivi dell'uomo. I carabinieri, una volta giunti sul posto, si sono messi alla ricerca del responsabile controllando chi tra gli abitanti avesse il porto d'armi. Ed ecco l'amara scoperta.

Capodanno violento a Milano, spari contro gli agenti: denunciato trapper

Il fucile utilizzato dall'uomo è stato trovato sul suo terrazzo con ancora accanto alcune cartucce. L'uomo aveva posizionato l'arma su un tavolino, proprio in direzione della palazzina di fronte dove si trovava il gruppo di giovani. L'indagato aveva subito ammesso le sue colpe affermando di aver agito in quel modo a causa dei festeggiamenti a sua detta troppo rumorosi. Il suicidio è avvenuto poche ore dopo. I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso per le escoriazioni provocate dai pallini da caccia. I giovani avevano sporto immediatamente denuncia.