Ostia, ragazzina di 12 anni molestata in spiaggia, fermato un 32enne egiziano

Voleva solo farsi un bagno per rinfrescarsi dal caldo estivo la ragazzina di 12 anni di Ostia che dopo essere stata seguita da un uomo che si è abbassato i pantaloni ha iniziato perfino a palpeggiarla. L' ultimo bagno prima di andare a cena si è trasformato in pochi istanti in un incubo a occhi aperti. La giovane si è messa subito a urlare riuscendo così ad andare incontro alla madre e alla sorella 36enne.

Il triste episodio è avvenuto alle 20.45 di domenica nella spiaggia libera in piazza dei Canotti. La giovane dodicenne si trovava in acqua quando l'uomo dopo essersi denudato ha iniziato a palpeggiare la ragazza. A intervenire sul posto sono stati anche due ragazzi presenti in spiaggia che dopo aver sentito le grida della 12enne sono riusciti a far allontanare l'uomo, un egiziano di 32 anni che si era dileguato come se nulla fosse.

L'uomo che si stava dirigendo alla fermata dell'autobus è stato fermato e raggiunto dalle forze dell'ordine per violenza sessuale su minore. La ragazza è rimasta pietrificata e sotto choc.