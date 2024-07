Roma, "vuoi una caramella?": orrore su una bimba di 8 anni, marocchino in carcere

24 luglio 2024 a

a

a

Ne aveva parlato con i suoi genitori spiegando di aver notato atteggiamenti strani, la piccola bimba di otto anni di Tor Bella Monaca, vittima di pesanti molestie sessuali subite da un uomo marocchino di 40 anni. L'indiziato era un vicino di casa che era riuscito a conquistarsi la fiducia della piccolina regalandole dei dolci. Già, dei dolci.

A far scattare l'allarme sono stati propri la madre e il padre della vittima che dopo aver saputo dello stato d'ansia in cui era la figlia hanno chiamato i Carabinieri. Gli uomini dell'Arma, compresa la gravità dei fatti hanno avviato immediatamente le indagini che hanno portato alla triste verità. L'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma ha dunque disposto il fermo dell'uomo in quanto c'è il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di fuga.

Stupro di Caivano: condanne esemplari per gli stupratori, ecco che fine faranno

I fatti risalgono allo scorso giugno. Il 40 enne marocchino avrebbe incontrato la piccola bimba in casa e lì le avrebbe fatto del male "molestandola pesantemente". L'uomo è stato portato presso il carcere di Regina Coeli dove il fermo è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere in quanto il 40enne sarebbe gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata.