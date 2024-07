Cortina d'Ampezzo, sequestrato pesce avariato in tre ristoranti dei vip

27 luglio 2024 a

I 1400 kg di cibo avariato sequestrati dal centro di controllo Area pesca del Veneto stanno già facendo preoccupare molta gente, soprattutto i vip dato che i prodotti ittici e alimentari sequestrati sono stati serviti in tre ristoranti rinomati di Cortina d'Ampezzo, meta di pellegrinaggio di famosi e famose dello star system italiano.

Branzini, ricciole, seppie, calamari, gamberi rossi, polpo, salmone. Non è il menu del giorno offerto dalla casa, ma l'elenco di tutti gli alimenti scaduti, non tracciati o non etichettati che sono stati trovati dal centro di controllo. All'interno del congelatore venivano dunque conservati prodotti sprovvisti delle informazioni minime di tracciabilità obbligatorie per legge in ogni fase di commercializzazione e co termine minimo o scadenza già superati.

Gli operatori della Capitaneria, inseme al personale del servizio igiene degli alimenti dell’Azienda sanitaria Ulss 1 Dolomiti hanno dunque scovato un bel "bottino". 0tto le sanzioni amministrative effettuate dall'attività di sorveglianza nella zona di Cortina per un totale di 22 mila euro.