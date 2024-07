La spiaggia in Salento che fa sbiancare Briatore: quanto si spende per lettino, ombrellone e acqua

29 luglio 2024 a

Il Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse si è aggiudicato anche quest'anno il titolo di spiaggia più cara d'Italia, stando a quanto rilevato dal Codacons. Il lido nelle Maldive del Salento ha sconfitto persino il Twiga di Flavio Briatore. "Siamo i più cari perché siamo i più esclusivi", si vantano, ed è proprio l'offerta di lusso il punto di forza dello stabilimento gestito da una società composta da tre soci: Maria Pirelli e i figli Alessandro Andrea e Simone Stivala.

I prezzi, come c'è da aspettarsi, sono da capogiro. Per un gazebo con due lettini si spendono 440 euro, che diventano 520 se si vuole aggiungere l'opzione rimborso. Il servizio exclusive comprende anche delle sedute, i letti sono king-size e ai clienti vengono offerti teli mare in spugna, frutta e champagne, servizio concierge e butler. Si tratta del servizio base, al quale si possono poi aggiungere le diverse "experience" offerte dalla struttura: dai massaggi al pranzo o cena in ristorante, passando per l'aperitivo salentino. Per un primo di pesce con frutta e acqua si possono spendere 38.50 così come 35 per una pasta con l'astice. Una bottiglina di minerale da mezzo litro costa 2.50 euro.

"Flavio Briatore io lo vorrei invitare qui, perché sono d’accordo con il suo discorso: non puoi chiedere 60 euro per un ombrellone e due lettini senza offrire dei servizi. Noi quei servizi li offriamo", sostiene il direttore del Cinque Vele. A partire dai 34 dipendenti della struttura e passando per la spa.