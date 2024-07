Parma, per il Fisco è disoccupato. Ma... ecco su quanti milioni di euro poteva contare

30 luglio 2024 a

a

a

Per il Fisco era disoccupato, ma in verità aveva un patrimonio da ben 3,2 milioni di euro il truffatore residente in provincia di Parma a cui sono stati sequestrati 886 mila euro per evasione fiscale. L'uomo amava la bella vita e nel coso del tempo aveva accumulato molti beni di lusso.

Terreni, conti correnti, Maserati, Lamborghini, Bentley, quote societarie e perfino una villa ottocentesca. Sono solo alcuni dei beni che aveva collazionato il truffatore che dal 2001 al 2018 era iscritto all'anagrafe degli italiani all'estero. Secondo gli inquirenti, l'uomo in verità sarebbe stato stabilmente residente sul territorio italiano. Ma come faceva il truffatore a condurre una vita così agiata senza farsi notare? L'indagato avrebbe occultato tutte le sue disponibilità al fisco mediante la fittizia interposizione di strutture articolate.

"Come convertire i 500 euro in contanti": il Brasiliano-choc, la truffa del bonus Cultura

L'ipotesi di reato è di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Alla stima delle ricchezze dell'uomo si è arrivati grazie ad accertamenti bancari, l'esame di materiale informatico e una mutua assistenza tra gli altri Paesi in cui l'uomo deteneva parte del proprio patrimonio.